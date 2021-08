Ein Radfahrer ist am Freitagnachmittag auf der K13 an der Einmündung zur Speyerer Straße mit einem Pkw kollidiert und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Autofahrer auf der K13 aus Waldsee kommend und bog nach rechts in Richtung Altrip ab. Der Radfahrer kreuzte vom dortigen Radweg aus die Fahrbahn, beachtete aber nicht die Vorfahrt des Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, dabei stürzte der Fahrradfahrer und zog sich diverse Schürfwunden an Armen, Beinen und im Gesicht zu. Glücklicherweise waren die Verletzungen nur oberflächlich, obwohl der Radfahrer keinen Helm trug, berichtet die Polizei. Die Beamten empfehlen, immer einen geeigneten Sturzhelm zu tragen, denn dieser schütze im Ernstfall vor möglichen Kopfverletzungen.