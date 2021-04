„Dies hättet ihr wohl gerne“ – mit diesen Worten hat sich ein Radfahrer am Sonntagabend einer Polizeikontrolle entzogen. Die Beamten wollten den etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann gegen 22.15 Uhr kontrollieren, als er im Bereich der Maxburgstraße und der Straße Am Horren flüchtete. Er war laut Polizei ohne Licht auf seinem schwarzen Fahrrad unterwegs und zudem noch mit schwarzem Oberteil und grauer Hose bekleidet. Während der Verfolgung wurde der Radfahrer zeitweise wieder gesichtet, verschwand dann jedoch wieder, weil er schmale Gassen und Waldwege nutzte. Da er den Beamten bei der Flucht auch noch den Mittelfinger zeigte, wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.