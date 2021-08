Am Samstag gegen 15.50 Uhr ist ein 77-Jähriger in der Ludwigshafener Straße mit dem Fahrrad gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes gefahren. Der aus Ludwigshafen stammende Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, stürzte daraufhin und verletzte sich augenscheinlich nur leicht am Kopf, wurde aber vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. An den Grund des Sturzes konnte sich der 77-jährige nicht erinnern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon 06235/4950, oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.