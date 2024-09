Bei einem Unfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Hans-Purrmann-/Otto-Ditscher-Straße in Schifferstadt ist ein 25-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte der Fahrradfahrer von der Ditscher-Straße nach rechts in die Purmann-Straße abbiegen, berührte dabei einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw an dessen Fahrerseite und stürzte. Dabei zog sich der 25-Jährige die Verletzungen zu. An dem Auto entstand Sachschaden.