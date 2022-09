Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstag gegen 17.25 Uhr einen Fahrraddiebstahl beobachtet und teilweise verhindern können. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Zeuge, wie zwei Männer in der Ludwigshafener Straße ein Fahrradschloss von zwei zusammengeschlossenen Rädern mit einem Bolzenschneider durchtrennten und offenbar in Begriff waren, diese zu stehlen. Die Männer sollen beide zwischen 40 bis 50 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Als der Zeuge die beiden zur Rede stellen wollte, flüchteten die Täter mit einem der Fahrräder und zu Fuß. Die Besitzer der Fahrräder und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.