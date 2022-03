Ein Zeuge hat am Montag zwischen 19.25 Uhr und 19.40 Uhr bemerkt, wie sich ein unbekannter Täter am Schloss eines am Bahnhof Schifferstadt abgestellten Fahrrads zu schaffen machte. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Verdächtige zunächst, nachdem ihn der Zeuge angesprochen hatte. Unmittelbar danach sei der Täter jedoch zurückgekommen, habe sich das Fahrrad geschnappt und sei mit diesem verschwunden. Bei dem Rad soll es sich um ein schwarzes Mountainbike handeln. Den Eigentümer des gestohlenen Drahtesels konnten die Beamten bislang nicht ermitteln. Zeugenhinweise zum Täter, dem Verbleib des Rad oder dessen Besitzer nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.