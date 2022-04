Wer vermisst sein Fahrrad? Denn ein Rad ist am Freitag gegen 21.45 Uhr am Schifferstadter Bahnhof entwendet worden, so hat es ein Zeuge beobachtet. Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter in grüner Jacke und T-Shirt mit Adidas-Streifen das Schloss eines abgeschlossenen Fahrrads gewaltsam geöffnet und ist dann mit seiner Beute mit dem Zug in Richtung Neustadt entschwunden. Der Eigentümer des entwendeten Fahrrads konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise auf Täter oder Besitzer an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de.