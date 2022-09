„Uns gehört die Straße“ – mit diesem selbstbewussten Slogan tritt das Aktionsbündnis „Kidical Mass“ an. Es will Vorfahrt für ungeschützte Verkehrsteilnehmer erreichen, und hier vor allem für Kinder. Außerdem soll auf Gefahrenstellen aufmerksam gemacht werden. Für Samstag, 24. September, ist bundesweit eine Fahrraddemo geplant, die zweite dieser Art. Und auch in Schifferstadt wird wieder, wie im Mai, gemeinsam geradelt. Organisiert wird auch die zweite Auflage von Martin Moritz, dem ehrenamtlichen Fußgänger- und Radfahrerbeauftragten, und seiner Familie. Start ist um 10 Uhr am Käthe-Kollwitz-Platz. Der Name des Bündnisses ist ein Wortspiel aus „Critical Mass“ (kritische Masse), eine weltweite Bewegung nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmer, und „Kids“ (Kinder). Im Mai waren in Schifferstadt rund 70 Radler an den Start gegangen. Bei der Rundtour waren auch für radfahrende Kinder schwierige Stellen in der Stadt ausgemacht worden – zum Beispiel zu enge Bürgersteige, zu wenig Radwege und zu viele geparkte Autos.