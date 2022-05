„Vorfahrt für ungeschützte Verkehrsteilnehmer“, und hier vor allem für Kinder auf Fahrrädern – das will das Aktionsbündnis Kidical Mass erreichen. Auch in Schifferstadt ist eine Kinder-Fahrraddemo geplant: am 14. Mai.

In über 180 Orten in Deutschland sind für den 14. und 15. Mai Aktionen unter dem Motto „Uns gehört die Straße“ geplant. Es sind Demos auf dem Zweirad, die für kinder- und fahrradfreundliche Orte werben sollen. Der Name des Bündnisses ist ein Wortspiel aus „Critical Mass“ (kritische Masse), eine weltweite Bewegung nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmer, und „Kids“ (Kinder). Gefordert wird eine Reform des Straßenverkehrsrechts zugunsten der Radfahrer, vor allem eben der Kinder.

In Schifferstadt haben Martin Moritz und seine Frau Lisa für Samstag, 14. Mai, eine Kinder-Fahrrademo organisiert. Moritz ist ehrenamtlicher Fußgänger- und Radfahrerbeauftragter der Stadtverwaltung, ist aber, wie er betont, bei dieser Aktion als Privatperson unterwegs: „Aber die Stadt unterstützt mich und das Vorhaben.“ So seien Kitas und Grundschulen angeschrieben und zum Mitmachen eingeladen worden. Und auch die Kommunikation mit Polizei und Ordnungsbehörde sei gut, denn schließlich gebe es im Vorfeld einiges zu regeln und zu genehmigen.

Ende am Schillerplatz

Jetzt ist Moritz sehr gespannt, wie groß die Resonanz sein wird bei dieser Premiere, „wir müssen da erst einmal Erfahrungen sammeln“. Natürlich könne jeder spontan dazu kommen. Gestartet wird um 10 Uhr am Käthe-Kollwitz-Platz. Dann soll der Weg – natürlich mit dem Fahrrad – in weitem Bogen um die Stadtmitte führen, das Ende ist gegen 12 Uhr auf dem Schillerplatz vorgesehen. Je nach Teilnehmeranzahl und Ausdehnung des Aufzuges werde an der Kreuzung Lillengasse/Salierstraße kurz gewartet, bis der Aufzug wieder zusammengeführt ist. Bei Regen werde abgekürzt, sagt Moritz.

Im Netz

https://kinderaufsrad.org/uns-gehoert-die-strasse- kidical-mass-fordert-vorfahrt-fuer-ungeschuetzte- verkehrsteilnehmende/