Ob Dreirad, Mountainbike, Einkaufskorb, Anhänger, Kindersitz oder Luftpumpe: Das alles gibt’s bei der Fahrradbörse der protestantischen Kirchengemeinde und des Protestantischen Gemeindebauvereins am 13. April im Albert-Schweitzer-Haus. Laut Ankündigung werden auch Rollschuhe, Roller, Inlineskates und Zubehör angeboten. Weitere Informationen per E-Mail an ProtGBV-Limburgerhof@evkirchepfalz.de oder telefonisch unter 06236 4627883.