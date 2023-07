Leicht verletzt wurde eine 17-jährige Kleinkraftradfahrerin, als ein Radfahrer am Donnerstag gegen 12.25 Uhr im Neustückweg an der Einmündung „Am Schulzentrum“ auf die Fahrbahn fuhr und mit ihr zusammenstieß. Der Unbekannte habe sich nach Polizeiangaben nach dem Befinden der jungen Frau erkundigt und sei weitergefahren. Hinweise an die Polizei, Telefon 06235 4950 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.