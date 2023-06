Es gibt wieder einen Fahrradflohmarkt in Schifferstadt. Schnäppchenjäger können sich am Samstag, 17. Juni, auf dem Schulhof der Grundschule Nord einfinden. Dort gibt es nicht nur Drahtesel, sondern auch Beratung von Profis.

Wer sein altes Rad verkaufen möchte oder ein günstiges Fahrrad sucht, ist auf dem Fahrradflohmarkt der Stadtverwaltung Schifferstadt richtig. Zwischen 9 und 12 Uhr dreht sich auf dem Schulhof der Grundschule Nord, Rehbachstraße, alles rund ums Gebrauchtrad und das dazu passende Zubehör.

Neben den privaten Anbietern werden auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung vor Ort sein, um knapp 40 Fundräder aus dem städtischen Fundus zu veräußern. Die Preise für diese Räder beginnen der Stadtverwaltung zufolge bei zehn Euro. Zum diesjährigen Fahrradflohmarkt wurde das Angebot laut Stadtverwaltung durch attraktive Partner erweitert: Das Zweiradhaus Mayer aus Schifferstadt wird mit einem Informations- und Beratungsstand vor Ort sein.

Jeder kann mitmachen

Wer beim Flohmarkt am Samstag mitmachen und gebrauchte Räder, Fahrradtaschen und -helme oder Werkzeug anbieten möchte, soll einfach nach Schifferstadt in den Schulhof der Grundschule Nord kommen. Die Standplätze sind kostenlos; eine Anmeldung ist laut Stadt nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Stadtmarketing per E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de.