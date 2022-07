Viele ukrainische Geflüchtete sind per Fahrrad in der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim unterwegs. Für eine Ukrainerin, die in Großniedesheim untergekommen ist, war ein normales Rad aus der Fahrradwerkstatt in Lambsheim allerdings keine Option, denn sie trägt eine Beinprothese.

Damit sie trotzdem mobil sein kann, um ihre täglichen Besorgungen zu erledigen, hat der Lambsheimer Verein Freunde für Freunde mit dem Netzwerk Hilfe Maxdorf einen Spendenaufruf gestartet. Mit der Unterstützung von vier privaten Spendern konnte so ein gebrauchtes Dreirad im Wert von 400 Euro beschafft und der Frau übergeben werden, die sich sichtlich freute, nun unabhängig durch die VG fahren zu können.

Die VG-Verwaltung dankte den Vereinen und den Spendern für ihre Hilfe: „Dieses Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger macht uns sehr stolz.“