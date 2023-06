Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kidical Mass – dahinter verbirgt sich eine Aktion, mit der am vergangenen Wochenende für mehr Sicherheit und mehr Platz für Kinder im Straßenverkehr demonstriert wurde. In Schifferstadt waren rund 70 Radler am Start.

In über 200 Orten in Deutschland und 14 weiteren Ländern schwangen sich am 14. und 15. Mai unter dem Motto „Uns gehört die Straße“ kleine und große Radler für