Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Was in den vergangenen Monaten im Fundbüro der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen abgegeben und nach Ablauf eines halben Jahres nicht abgeholt worden ist, ist am Mittwoch unter den Hammer gekommen.

Jennifer Schwarz hat Lampenfieber. Der Teamleiterin des Bürgerbüros steht die Premiere als Auktionatorin bevor. Auch die drei Kolleginnen sind zum ersten Mal dabei. 30 Minuten geben sie den potenziellen