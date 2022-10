Bei einem Unfall auf der L527 zwischen dem Kreisverkehr bei Maxdorf und der Überführung über die A61 sind am späten Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei kam eine 36-jährige Frau mit ihrem Auto aus bisher ungeklärten Grünen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto einer 18-Jährigen zu sammen. Diese und eine weitere Person in ihrem Auto wurden leicht verletzt, die Unfallverursacherin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war während der Unfallaufnahme für etwa 90 Minuten gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 23.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0, per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 zu wenden.