Keinen Erfolg hatte ein Neuhofener, der am Dienstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in Schifferstadt versuchte, Polizisten zu bestechen. Wie die Beamten mitteilen, haben sie den 40-Jährigen in der Selligstraße kontrolliert und dabei festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zunächst hatte der Mann gegenüber der Polizei falsche Personalien angegeben. Nach der Feststellung seiner wahren Identität streckte der Mann den Beamten einen 50-Euro-Schein entgegen und forderte sie auf, die ganze Sache zu vergessen, was die Beamten jedoch ablehnten. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, versuchter Bestechung und falscher Namensangabe.