Eine erheblich verletzte Autofahrerin, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Schaden von 9000 Euro – das sind laut Polizei die Folgen eines Unfalls aus Unachtsamkeit. Die Autofahrerin, die am Freitag gegen 10.55 Uhr auf der L 454 aus Richtung Weisenheim am Sand nach Maxdorf fuhr, wollte nahe der Einmündung zur Kurpfalzstraße einen Radfahrer passieren lassen, der auf einer Verkehrsinsel wartete. Das entging dem hinter ihr fahrenden Fahrer eines Transporters, da er laut Polizei durch sein Navigationsgerät abgelenkt war. Trotz Vollbremsung fuhr er auf das wartende Auto auf. Dessen Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß eine Schädelprellung und einen Wadenbeinbruch und musste stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.