Weil der Fahrer eines Linienbusses abbremsen musste, hat sich eine 74-Jährige am Donnerstagmittag verletzt. Laut Polizei bog der Fahrer von der Hauptstraße in die Böhler Straße ab, vermutlich in einem zu engen Bogen abbog. Dadurch musste er stark bremsen. Die Dame, die auf ihrem Rollator saß stieß sich dabei an einer Haltestange im Bus und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.