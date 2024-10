Ein Unbekannter hat in Beindersheim beim Rückwärtsrangieren den Gartenzaun einer 68-Jährigen beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch gegen 16.45 Uhr im Brunnenweg. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher zu erfüllen. Die Polizei betont, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und möglicherweise mit einem Führerscheinentzug rechnen. Zudem kann er den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und für den Fremdschaden mitverantwortlich gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237 9341100 zu wenden.