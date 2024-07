Weil ein Teil der Fahrbahn an der Einmündung der Querstraße in die Lingenfelder Straße in Heiligenstein abgesackt ist, gibt es dort derzeit eine Sperrung. Am Freitag soll eine Fachfirma den Grund für den Schaden herausfinden.

Die betroffene Stelle befinde sich am südöstlichen Ende der Querstraße, informiert Ralf Möhler, Technischer Leiter Abwasser bei den Verbandsgemeindewerken, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Bereich sei am Mittwochabend abgesperrt worden. Autofahrer sollten dort nicht mehr in die Querstraße hineinfahren oder aus ihr heraus, sondern den Weg über die Harthäuser Straße nehmen. Radfahrer und Fußgänger könnten jedoch an der Absperrung vorbei.

Ob die Fahrbahnabsenkung tatsächlich auf einen Kanalschaden zurückzuführen ist, sei noch nicht sicher. „Es gibt auch Setzungen, bei denen der Grund nicht nachvollziehbar ist“, sagt Möhler. „Das kommt öfter vor.“ Wenn die beauftragte Firma die Stelle am Freitagmorgen untersucht hat, wird er wissen, ob Teile des Kanals erneuert werden müssen oder ob eine Erneuerung der Fahrbahn genügt.