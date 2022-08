Ein 19-jähriger Autofahrer geriet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kontrolle der Polizeiinspektion Schifferstadt am Südbahnhof. Laut Polizei gab er während der Kontrolle an, Bier getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,2 Promille. Ein weiterer, gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle zeigte 0,16 Promille an. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet, da für Fahranfänger während der Probezeit oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres ein striktes Alkoholverbot am Steuer gilt. Die Weiterfahrt wurde dem 19-Jährigen untersagt. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.