Ein Fahndungserfolg ist offenbar den Ermittlern der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Sachgebiets Jugendkriminalität Ludwigshafen gelungen. Wie die Behörden mitteilen, ist ihnen ein 16-Jähriger ins Netz gegangen, der im Verdacht steht, am 28. Februar dieses Jahres in Frankenthal ein Fahrrad geraubt zu haben. Bei der Tat auf einem Sportplatz in der Carl-Benz-Straße soll er einen 15 Jahre alten Jugendlichen geschlagen und getreten haben.

Aufgrund weiterer intensiver und umfangreicher Ermittlungen steht der 16-Jährige außerdem in Verdacht, am 3. April in der Rohrlachstraße in Ludwigshafen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt zu haben. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankental wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung erlassen. Als Haftgrund wurde Wiederholungs- und Fluchtgefahr angenommen. Der 16-Jährige wurde bereits am 17. April von der Polizei verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, setzte dieser den Haftbefehl in Vollzug. Der 16-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu dem Motiv sowie den Hintergründen dauern an.