Eine alte Diskussion haben zwei Bauanträge bei Altriper Politikern entfacht. Über den Umgang mit Grundstückseigentümern, denen Vorgaben des Bebauungsplans egal sind.

In einem Bebauungsplan legt eine Gemeinde gewisse grundlegende Regeln fest, was Bauherren in dem betreffenden Gebiet des Orts errichten dürfen und wie. Zum Beispiel die Dachform, die Anordnung