Bei der Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen (Veto) läuft das Futterspendenprojekt „Stark für Straßentiere“. Es unterstützt Organisationen im Auslandstierschutz. Eine davon ist der Verein Pfotenfreunde Bulgarien aus Neuhofen. Der kann Hilfe gut gebrauchen.

Millionen Hunde und Katzen leben in Europa auf der Straße. Sie sind keine Wild-, sondern verstoßene Haustiere und ihre Nachkommen. Ihr Alltag wird bestimmt von Hunger, Krankheiten und Furcht. Da sich die unkastrierten Tiere schnell vermehren, sind sie vielerorts zum Problem geworden. Je mehr Straßentiere täglich ums Überleben kämpfen müssen, desto größer ist auch ihr Leid. Doch eine einheitliche Lösung für die Straßentierproblematik in Europa gibt es nicht. In vielen Ländern werden die Tiere sogar auf grausame Weise vernichtet: Sie werden eingefangen und qualvoll getötet. Gegen diese Praktiken setzt sich Veto mit Aufklärung über das Leben der Straßentiere, Vermittlung, Kastrationsprojekten und Futterspendenaktionen ein. Eine der Mitgliedsorganisationen ist der Neuhofener Verein Pfotenfreunde Bulgarien. Er wurde als einer von zwölf Tierschutzvereinen für die aktuelle Futterspendenaktion ausgewählt.

Zum „Tierheim des Monats“ gewählt

Um von der Aktion profitieren zu können, müssen die Vereine einige Aufgaben erfüllen. Dazu zählen Öffentlichkeitsarbeit für die Spendenaktion, die Vorstellung des Projekts in Wort und Bild, die Dokumentation der Vereinsarbeit sowie die Kommunikation mit den Spendern über die sozialen Medien. Viel Einsatz also, welchen die Vorsitzenden Marion Lubasch und Christian Ramthun mit ganzem Herzen leisten. „Durch die Lockdowns war es uns nicht möglich, über Veranstaltungen Spendengelder einzunehmen“, berichtet Marion Lubasch.

Der Verein besteht seit vier Jahren und unterstützt mit zahlreichen Projekten und einem Team vor Ort den Tierschutz in der bulgarischen Gemeinde Glavan. „Als unsere Futtervorräte knapp wurden, haben wir uns im Frühsommer bei Veto gemeldet und um Hilfe gebeten.“ Das stieß dort auf offene Ohren, denn die Pfotenfreunde gehören zu den aktivsten Vereinen unter dem Dach der Organisation. „Unser Projekt in Bulgarien war vor zwei Jahren dort bereits ,Tierheim des Monats’, was uns einen fünfstelligen Betrag an Futterspenden eingebracht hat“, sagt Lubasch. Dieses Geld ist nun aufgebraucht.

800 Kilo Futter pro Woche

Doch wöchentlich werden 800 Kilogramm Futter für über 200 Tiere benötigt, welche beim Team der Pfotenfreunde in Glavan, in der Umgebung des Dorfs und im dortigen Tierheim leben. „Ein volles Futterlager lässt uns ruhiger schlafen, weil wir nicht darüber nachdenken müssen, einen Notfall abzulehnen“, so Lubasch. Neben der Verpflegung der Vierbeiner sorgt der Verein dafür, dass möglichst viele Hunde und Katzen kastriert werden, damit die weitere Vermehrung eingedämmt werden kann. Aber auch im Haus des Teams, unter dessen Dach etliche Tiere leben, sind Maßnahmen nötig, die Geld kosten: Da Bulgarien zur EU gehört, gibt es Richtlinien, die in der Tierhaltung umgesetzt werden müssen. „Das war vorher noch eine Grauzone“, sagt Christian Ramthun, Schriftführer des Vereins. „Nun ist gesetzlich vorgeschrieben, wo das Futter zubereitet und gefüttert werden muss. Neubauten für Hundezwinger und ein Katzenhaus sind erforderlich geworden. Und das Veterinäramt überwacht die Umsetzung.“

„Gut über den Winter kommen“ als Ziel

In Deutschland wird ebenfalls hingeschaut: „Der bürokratische Aufwand in der Tiervermittlung aus dem Ausland ist enorm hoch“, berichtet Lubasch: „Wir haben für jedes vermittelte Tier einen Ordner mit den Einreisedaten, so genannte ,Traces’, und müssen das auch jederzeit nachweisen können. Die Ordner füllen bereits einen ganzen Raum im Keller.“ Es sind Hunderte von Hunden und Katzen, denen der Verein schon in ein besseres Leben geholfen hat. Um noch mehr über ihre Schützlinge zu wissen, bildet sich Marion Lubasch fort: Neben dem unlängst abgeschlossenen einjährigen Fernlehrgang in Tierpsychologie belegt sie Workshops zu diversen Tierthemen und beginnt im November die Ausbildung zur Hundetrainerin.

Nun hoffen die Pfotenfreunde Bulgarien, dass sich dank der Spendenaktion ihr Wunsch, gut über den Winter zu kommen, erfüllen lässt. Denn jedes Tier hat ein Recht auf Futter und tierärztliche Versorgung, so die Überzeugung im Verein.

Die Aktion

Informationen zur Futterspendenaktion von Veto und konkreten Wunschlisten dessen, was gebraucht wird gibt es im Internet unter https://www.veto-tierschutz.de/stark-fuer-strassentiere/