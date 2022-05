Wann und wie sind eigentlich die Erde und das Leben auf ihr entstanden? Wenn ihr auf diese Frage noch keine Antwort gefunden habt, könnt ihr ja mal ins Bobenheim-Roxheimer Heimatmuseum gehen.

Vor 4,6 Milliarden Jahren soll im Universum ein Feuerball aufgetaucht sein, aus dem sich der Planet Erde entwickelt hat. So sagen es die Wissenschaftler, aber ich kann mir diese lange Entwicklung überhaupt nicht vorstellen. Für Kinder und Biber fühlen sich ja schon zehn Jahre wie eine Ewigkeit an. Carola Reichert und ihre 20 Jahre alte Tochter Anabel wissen das, deshalb haben sie sich etwas ausgedacht, um uns die Entwicklungsphasen der Erde zu veranschaulichen.

Dazu muss man wissen, dass es der Chemikerin Carola Reichert sehr viel Freude bereitet, Kindern die Naturwissenschaften nahe zu bringen. Bis die Corona-Pandemie anfing, hat sie über Jahre Experimentierkurse für Kinder geleitet. Und Tochter Anabel liebt alles, was mit Kunst und Kultur zu tun hat, auch das Zeichnen.

Also haben sich die beiden zusammengetan, um sich für den Verein, in dem sie Mitglied sind und der ein Heimatmuseum betreibt, eine interessante kindgerechte Ausstellung auszudenken. Sie haben ein 46 Meter langes Band aus Krepppapier vom Keller über das Treppenhaus an den Wänden entlang bis in den letzten Museumsraum geführt. Das Band soll ein Zeitstrahl sein, das heißt: ein Meter Kreppstreifen stellt 100 Millionen Jahre dar. Dann haben sie an Stellen, die bestimmten Zeiträumen entsprechen, Bilder angebracht: zum Beispiel vom Feuerball, von der Erdkruste und von der Erde, wie der Regen auf sie fällt. Das Wasser war Grundlage für die Entstehung von Leben, deswegen folgen dann Zeichnungen von Meeresorganismen, Reptilien, Fischen, Sauriern und so weiter. Gegen Ende des Zeitstrahls taucht das Mammut auf, und damit endet die Bilderserie, noch bevor der Mensch auf der Erde erscheint. Das hat einen Grund: Ein Mammutknochen ist nämlich, so hat es mir Carola Reichert erklärt, das älteste Ausstellungsstück im Bobenheim-Roxheimer Museum.

Sie wünscht sich, dass vor allem Grundschüler die Ausstellung besuchen. „Entweder mit ihren Eltern oder Lehrern“, sagt sie. Für den Fall, dass die Lehrer die Erdentwicklung im Unterricht behandeln wollen, haben die Reicherts ein digitales Begleitheft zum Selberausdrucken herausgebracht. Darin wird gezeigt, wie man mit einem 4,6 Meter langen Wollfaden selbst einen Zeitstrahl machen kann. Die Zeichnungen von Anabel kann man ausschneiden und am Zeitstrahl anbringen. Toll. Also ich werde mir die Ausstellung auf jeden Fall anschauen und mir das Begleitheft besorgen.

Termin

Ausstellung „Die Geschichte der Erde – vom Feuerball bis zum Mammut“ im Heimatmuseum des Bobenheim-Roxheimer Vereins für Naturschutz und Heimatpflege, Friedrich-Ebert-Straße 43. Der Eintritt ist frei. Eröffnung am Sonntag, 15. Mai, 11 Uhr. Danach kann die Schau am 5. Juni und 3. Juli, jeweils 14 bis 17 Uhr, sowie bis 2. September nach Vereinbarung per E-Mail an erdgeschichte.reichert@gmail.com angeschaut werden.