Für die gute Hausfrau in früheren Zeiten war es ein Graus – Kaffee- oder Teeflecken auf der Tischdecke. So ein „Schandfleckchen“ konnte das ganze Kaffeestündchen ruinieren. Abhilfe verschaffte der Tropfenfänger – ein kleines Schwämmchen an der Kannen-Tülle, das überschüssige Tröpfchen aufsaugt. Es wurde mit einem Gummi befestigt, der über den Deckel gespannt und am Henkel mit einem Haken fixiert wurde. Vom Tropfenfänger gab es schlichte Modelle, andere verzierten die Kanne mit einer Plastikblume oder einem Schmetterling – und es gab aufwendige Ausführungen. Die setzten der guten Porzellan-Kanne noch das „Krönchen“ auf – etwa mit Porzellanfigürchen. Haben auch Sie noch so einen Tropfenfänger? Vielleicht ein Erb- oder Erinnerungsstück? Oder benutzen Sie eventuell noch heute Ihren Tropfenfänger? Schreiben Sie uns und schicken Sie uns ein Bild davon, gern auch mit Ihnen selbst auf dem Foto, bis zum 25. Juli an redrpk@rheinpfalz.de oder postalisch an DIE RHEINPFALZ Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. Geben Sie bitte Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Einsendungen können veröffentlicht werden.