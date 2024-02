Unter dem Motto „Schifferstadt gemeinsam für Demokratie, Vielfalt und Toleranz“ lädt das Bündnis gegen Rechts und für Toleranz zu einer Kundgebung vor dem Schifferstadter Rathaus am Sonntag, 4. Februar. Los geht es laut Ankündigung um 15 Uhr. Das Bündnis, das sich aus vielen verschiedenen Gruppen aus der Schifferstadter Gesellschaft zusammensetzt, möchte nach eigenen Angaben ein kraftvolles Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz setzen. Im 75. Jahr des Grundgesetzes mit dem bekannten Artikel 1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ gebe es aktuell viele Anlässe, sich dafür einzusetzen. Aufgrund dieser Kundgebung wird die Kirchenstraße am Sonntag teilweise gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach dauert die Sperrung von 14 bis 17 Uhr. Die Kirchenstraße kann der Pressemitteilung entsprechend in diesem Zeitraum nicht durch die Burgstraße, Große Kapellenstraße und durch die Straße Am Marktplatz angefahren werden. Die Kirchenstraße wird von der Burgstraße bis zur Raiffeisenstraße gesperrt.