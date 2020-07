Die Erde schwitzt und hustet, Staub und Abgase machen ihr zu schaffen – so ist es im Film der Schüler aus Limburgerhof zu sehen, der auch eine Lösung dieser Probleme zeigt, nämlich: statt auf Autos und Flugzeugen mehr auf Busse und fliegende Teppiche setzen. Die Fünftklässler haben den Medien-Kompetenz-Preis der Heinrich-Vetter-Stiftung gewonnen.

Die Heinrich-Vetter-Stiftung vergibt den Medien-Kompetenz-Preis seit 2018. Teilnehmen können fünfte und sechste Schulklassen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Sie müssen einen animierten Film oder ein Spiel zu einem vorgegebenen Thema kreieren. Das Thema in diesem Jahr lautete: Energie sparen und Klimawandel. Die ebenso flüssige wie pfiffige Geschichte überzeugte die Jury: „Der Wettbewerb fand dieses Jahr unter erschwerten Bedingungen statt, die Schüler mussten jeweils von zu Hause aus und virtuell miteinander an ihren Beiträgen tüfteln. Umso mehr beeindrucken uns deshalb die einfallsreichen Ergebnisse, die sich die Kinder trotz der widrigen Umstände gemeinsam erarbeitet haben“, sagt Antje Geiter, Referatsleiterin Ideeller Bereich/Sozialreferat der Heinrich-Vetter-Stiftung.

Themen Klimawandel und Energie

Die Jungen und Mädchen setzten sich bei Workshops im Technoseum, die im Januar und Februar dieses Jahres stattfanden, mit CO 2 -Emissionen und dem Energiebedarf von elektronischen Geräten auseinander und erhielten eine Einführung in die Programmiersprache Scratch. „Der Klimawandel und die Energiewende werden unsere Zukunft ebenso prägen wie die Digitalisierung“, ergänzt Technoseum-Direktor Hartwig Lüdtke. „Ich freue mich deshalb, dass die Heinrich-Vetter-Stiftung mit diesem Wettbewerb den Schülern die Möglichkeit gibt, sich mit gleich zwei hochaktuellen Themen eingehend zu beschäftigen und kreative Lösungen zu erarbeiten.“

Gewinner-Kür der anderen Art

Corona-bedingt musste die für das Frühjahr geplante Kür der Gewinner verschoben werden, die Jury trat in einer Online-Konferenz zusammen. Und anstatt einer Preisverleihung im Mannheimer Technoseum nahmen die Erstplatzierten vergangene Woche an ihrer Heimatschule ihren Gewinn entgegen: Die fünfte Klasse der Rudolf-Wihr-Realschule plus in Limburgerhof freute sich über 500 Euro Preisgeld für die Klassenkasse sowie freien Eintritt und kostenlose Angebote im Technoseum. Auf Platz zwei kam das Heidelberger Kurfürst-Friedrich-Gymnasium, die Alfred-Delp-Schule aus Lampertheim belegte Rang drei.