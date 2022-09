Der Fußballverein Heiligenstein lädt ab Freitag, 23. September, zur Kerwe auf dem Kerweplatz in Heiligenstein ein. An fünf Tagen gibt es Essen, Livemusik sowie Spiel- und Spaßangebote für Kinder.

Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) eröffnet die Kerwe am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Fassbieranstich. Danach gibt es Freibier. Am Abend unterhält die Band „Pearls“, der FV-Vorsitzender und Kerwe-Hauptorganisator Siegfried Dietrich angehört, die Gäste. Die Band steuert auch am Samstagabend die Musik bei. Der FV Heiligenstein konzentriert sich traditionell auf die Kerwe und nimmt daher als Ausrichter nicht an den beiden anderen Heiligensteiner Dorffesten – Frühlingsfest und Römertafel – teil.

Alle drei Feste könnte der Verein auch nicht stemmen, sagt FV-Vorsitzender Dietrich im RHEINPFALZ-Gespräch. Für die Kerwe hat er an den fünf Tagen zwischen 50 und 60 Helfer im Einsatz. Der Männergesangverein beteiligt sich montags mit einem Speiseangebot an der Kerwe, die Holystoner Brauerei veranstaltet am Wochenende ihr Hoffest, aber ansonsten ist der Fußballverein der alleinige Organisator der Kerwe. Der Heimatverein und der TuS hätten für dieses Jahr abgesagt, weil sie sich schon am Frühlingsfest und der Römertafel beteiligt haben und ihnen die Helfer fehlten, berichtet Dietrich. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Thomas Beck hat er einen neuen Schausteller engagieren können, der einen Autoscooter, ein Kinderkarussell sowie drei weitere „Unterhaltungsstände“ auf dem Kerweplatz aufbauen wird.

Für Kinder gibt es am Kerwemontag, 26. September, von 14 bis 16 Uhr ein kostenloses Schminkangebot, vergünstigte Cola oder Fanta sowie eine Portion Pommes, kündigt der FV-Vorsitzende Siegfried Dietrich an.

Programm

Freitag, 23. September: 18.30 Uhr Kerwe-Eröffnung mit Freibier und ab 19 Uhr Livemusik von den „Pearls“.

Samstag, 24. September: Die Kerwe ist ab 14.30 Uhr geöffnet, ab 19 Uhr spielen die „Pearls“.

Sonntag, 25. September: ab 10.30 Uhr Frühschoppen, ab 12 Uhr Kerwe-Essen, ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen.

Montag, 26. September: ab 12 Uhr Kerwe-Essen, ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, von 14 bis 16 Uhr Kinderkerwe.