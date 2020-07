Die Stadt Schifferstadt rüstet in puncto E-Mobilität auf: Vergangene Woche sind fünf neue Elektrotankstellen eingeweiht worden. Damit kann nun an sieben Stellen in der Rettichmetropole Strom für Fahrzeuge getankt werden. Und bald soll weiter aufgerüstet werden.

Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), der Leiter der Stadtwerke Hans-Jürgen Rossbach und sein Stellvertreter Gerd Baumann legten bei der Einweihung symbolisch den Schalter um. Nun hat Schifferstadt neben den Ladesäulen in der Bahnhofstraße (Höhe Rehbachstraße) und am Rewe-Supermarkt weitere in der Jakobsgasse, am Käthe-Kollwitz-Platz, am Waldfestplatz, auf dem Parkplatz an der Hauptstraße und bei der Wilfried-Dietrich-Halle. An den neuen, von den Stadtwerken betriebenen Ladesäulen können E-Autofahrer in zwei bis fünf Stunden hier kostenpflichtig volltanken.

40 Prozent der Nettokosten für die Elektrotankstellen habe das Land gefördert, informiert die städtische Klimaschutzmanagerin Nicole Dörr und ergänzt: „Wir sind froh, dass wir die gestiegene Anfrage nun bedienen können“. In Schifferstadt seien derzeit rund 160 elektrische sowie Hybrid-Fahrzeuge gemeldet. Auch die Bürgermeisterin fährt einen Hybrid und erklärt, dass der Fuhrpark von Rathaus und Stadtwerken weiter mit Elektromobilen ausgestattet werden soll. Und: Laut Dörr ist geplant, eine Ladesäule für E-Bikes auf dem Schillerplatz aufzustellen – in der Hoffnung, „dass noch mehr Schifferstadter aufs Fahrrad umsteigen.“