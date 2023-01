Sie sollen zum Klimaschutz beitragen, den Radweg beschatten und Gartenbesitzer anspornen: die fünf Bäume, die auf eine Initiative der SPD-Fraktion im Hochdorf-Assenheimer Rat hin neben der Ludwigshafener Straße gepflanzt wurden.

Zwei der Bäume haben die Sozialdemokraten selbst bereitgestellt. „Es haben sich aber dankenswerterweise noch einige Spender angeschlossen“, berichtet der Fraktionsvorsitzende Thorsten Clemens. So haben die Goldenen Konfirmanden, Familie Beutelmann und Ortsbürgermeister Walter Schmitt (FWG) je einen Baum gespendet. Letzterer und Uwe Beutelmann, der für die CDU im Rat sitzt, packen nicht nur bei der Pflanzaktion mit an, sondern haben die Bäume auch von Baumschulen aus der Region abgeholt: aus Alzey, Mauer bei Heidelberg und Römerberg.

Bei der Auswahl der Bäume hat den Beteiligten Rainer Rausch beratend zu Seite gestanden, der am Pflanztag ebenfalls tatkräftig mitgeholfen hat. So bereichern fortan ein Speierling, eine Elsbeere, ein Französischer Ahorn und mit Gute Graue sowie Stuttgarter Geißhirtle zwei Birnensorten die Wiesenfläche neben der Landesstraße nahe dem Verkehrskreisel in den Ludwigshafener und Friedhofstraße münden. „Sie sollen Radfahrern und Spaziergängern im Sommer ein bisschen Schatten spenden und den Hitzewällen entgegenwirken, die hier mitunter entstehen“, erklärt Rausch.

Zudem solle die Aktion nur der erste Schritt sein. „Sie soll fortgesetzt werden und privaten Gartenbesitzern einen Ansporn bringen, vielleicht selbst zu Hause Bäume anzupflanzen“, ergänzt Clemens. Auch gut zu wissen: „Die Sommerbirnen werden früh reif und schmecken gut“, berichtet Rausch.