Eine Polizeikontrolle in Schifferstadt hat am Mittwoch, 6. November, um 19.30 Uhr den Drogenkonsum eines 30-jährigen Transporterfahrers aufgedeckt. Nach Angaben der Polizei zeigte der Mann während der Kontrolle deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer bereits seit 2022 mit einer Führerscheinsperre belegt ist, weil er damals ebenfalls unter Drogeneinfluss am Steuer war. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und übergaben den Fahrzeugschlüssel dem Halter. Im Anschluss wurde der Mann zur Dienststelle gebracht, um eine Blutprobe zu entnehmen. Ihm drohen nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.