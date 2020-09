Der Bund packt die Gießkanne aus – und einiges davon kommt im Rhein-Pfalz-Kreis an. Gefördert wird der Breitbandausbau, um Gewerbe- und Industriegebiete mit schnellem Internet zu versorgen. Ziel ist eine Datenrate von einem Gigabit pro Sekunde.

Gleich drei Bundestagsabgeordnete haben nahezu parallel darüber informieren, dass Geld aus Berlin in den Rhein-Pfalz-Kreis kommt, und zwar nicht zu knapp. Von vier Millionen Euro aus einem Sonderprogramm zur Förderung von Gewerbe- und Industriegebieten berichtet Torbjörn Kartes (CDU), zu dessen Wahlkreis neben dem Rhein-Pfalz-Kreis auch Ludwigshafen und Frankenthal zählen. Für ihn ist schnelles Internet „eine Grundlage für die Zukunftsfähigkeit unserer Kommune“. Insgesamt hat der Bund elf Milliarden Euro an Fördergeldern zur Verfügung gestellt. Ziel ist laut Kartes der flächendeckende Ausbau eines Gigabit-Netzes bis 2025.

„Damit unterstützen wir unsere Betriebe vor Ort und leisten zugleich einen Beitrag dazu, dass wir immer weniger ,weiße Flecken’ in Deutschland haben“, sagt Kartes. Konkret gefördert werden Projekte in diesen Kommunen: Altrip, Otterstadt und Waldsee (890.000 Euro), Fußgönheim und Maxdorf (780.000 Euro), Neuhofen (550.000 Euro), Dannstadt-Schauernheim und Hochdorf-Assenheim (535.000 Euro), Mutterstadt (355.000 Euro), Beindersheim, Großniedesheim, Heßheim und Lambsheim (290.000 Euro), Böhl-Iggelheim (215.000 Euro), Limburgerhof (210.000 Euro) und Bobenheim-Roxheim (180.00 Euro). Doris Barnett (SPD) bezeichnet die Förderung als „wichtigen Aspekt“ für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen – „gerade auch in Zeiten von Online-Konferenzen und mobilem Arbeiten“.

Da der Rhein-Pfalz-Kreis in Sachen Wahlkreise zweigeteilt ist, kann auch Johannes Steiniger (CDU) die freudige Botschaft von Fördergeldern überbringen. Er ist für den Bereich Neustadt – Speyer zuständig, zu dem auch Schifferstadt gehört. Dort und in der Verbandsgemeinde Römberg-Dudenhofen wird der Breitbandausbau in Gewerbegebieten mit fast einer Million Euro gefördert. In den Gewerbegebieten bestehe „ein besonders dringender Bedarf an schnellem Internet für moderne Betriebe mit vielen Arbeitsplätzen“, sagt Steiniger. Die Förderquote betrage 50 Prozent der gesamten Kosten der Projekte. Auf Basis der Ausschreibungen durch die Kreisverwaltung wird der endgültige Förderbetrag festgelegt.