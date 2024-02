Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Justus-von-Liebig Realschule Plus in Maxdorf ist ein Pilotprojekt gestartet. Es soll auffälligen Schülerinnen und Schülern eine Chance geben. Mit dem Projekt „Nuggets“ gibt es bereits einige Erfahrungen an Schulen in der Region.

Wenn Schüler im Unterricht nicht mitkommen, kann es viele Ursachen haben. Mit speziellen Angeboten kann schon in der Schule angesetzt werden, die Schüler aufzufangen, zu motivieren