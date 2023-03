Willkommene Unterstützung für die Jugendarbeit: Die Gemeinde Limburgerhof erhält aus dem Bundesprogramm „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ 124.425 Euro aus Mitteln des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Das hat der Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Grüne) mitgeteilt. Nach seiner Mitteilung zielen Projekte des Zukunftspakets darauf ab, mit Bewegungs- und Kulturangeboten die körperliche und seelische Gesundheit von jungen Menschen zu verbessern. Kinder und Jugendliche würden dabei aktiv an der Planung und Umsetzung der Angebote beteiligt. „Gerade in den Pandemiejahren mussten junge Menschen deutlich zurückstecken, ihre Bedürfnisse wurden oft zu wenig wahrgenommen“, sagt Grau weiter. Deshalb sei die direkte Teilhabe und Mitsprache der Jugendlichen besonders wertvoll. Ein Kompliment gelte dem Team des Jugendkulturzentrums in Limburgerhof für die geleistete Arbeit.

Weitere Anträge könnten gestellt werden. Infos gebe es auf der Webseite www.das-zukunftspaket.de/.