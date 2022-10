Die Ortsgemeinde Dudenhofen fördert die Begrünung von Garagendächern und zahlt ihren Bürgern dafür einen Zuschuss in Höhe von 150 Euro. Darüber informiert Beigeordneter Reinhard Burck (Grüne). Gründächer werten das Grundstück nach Angaben der Verwaltung optisch auf und verbessern das Mikroklima. Demnach können sich herkömmliche Garagendächer bis zu 80 Grad erhitzen, ein begrüntes Garagendach schützt durch die Substratschicht und Pflanzen dagegen vor direkter Sonneneinstrahlung, sodass das Auto in der Garage weniger aufgeheizt wird. Das in der Substratschicht gespeicherte Wasser wirke sich positiv auf das Mikroklima aus. Das Antragsformular für den finanziellen Zuschuss der Ortsgemeinden wird im Internet unter www.vgrd.de im Bereich der Ortsgemeinde Dudenhofen veröffentlicht. Weitere Auskünfte erteilt Verwaltungsmitarbeiterin Anne Kuschnik unter anne.kuschnik@vgrd.de oder 06232 656-177.