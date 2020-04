Es wird vermutlich bis Freitagnachmittag dauern, bis die Altriper Rheinfähre wieder ihren Betrieb aufnehmen kann. Dienstagabend musste sie nach Speyer in die Werft schippern. Denn mittschiffs war Wasser eingetreten. Und der Schaden ist etwas größer als vermutet.

Zumindest halbwegs gut ist die Nachricht, die Jürgen Jacob am Mittwochmittag überbringen kann: Es wird sich vermutlich nur um einen Tag verzögern, bis die Altriper Fähre wieder fahren kann. Der Ex-Ortsbürgermeister und Geschäftsführer der Rheinfähre Altrip GmbH hatte gehofft, dass das Schiff am Donnerstag wieder flott ist. „Wir waren guter Dinge, dass wir das bis Donnerstag packen“, sagt er. „Aber das ist illusorisch. Die Fachleute sagen, wir sollen lieber einen Tag länger warten.“

Denn bei der Inspektion des Schiffs auf der Helling in der Speyerer Schiffswerft Braun stellte sich heraus, dass der vermutete Haarriss an einer Schweißnaht etwas länger als gedacht war. Und ein längerer Riss bedeutet mehr Arbeit. „Für größere Reparaturen muss der Schutzanstrich am Rumpf runter“, erklärt Jacob. Erst dann kann der Riss verschweißt und neuer Schutzlack aufgetragen werden. „Das dauert.“ Schließlich muss der neue Lack ja auch noch trocknen, bevor die Fähre wieder zu Wasser gelassen werden kann. Nach den zwei bis drei Stunden Fahrt von Speyer zurück nach Altrip kann das Schiff dann auch wieder seinen Betrieb zwischen der Rheingemeinde und Mannheim aufnehmen.