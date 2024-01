Von Montag, 22. Januar, bis Freitag, 23. Februar, liegt im Kreishaus in Ludwigshafen (Zimmer 151) und im Verbandsgemeinde-Rathaus in Heßheim (Zimmer 2.14) der externe Notfallplan für das Sonderabfallzwischenlager der Firma Süd-Müll aus. Wer möchte, kann ihn sich während der allgemeinen Öffnungszeiten der beiden Verwaltungen durchlesen. Der Rhein-Pfalz-Kreis, der den Plan erstellt hat, bittet um telefonische Terminabsprache unter 0621 5909-1512 oder -1510, in Heßheim geht die Einsichtnahme auch ohne Anmeldung. Einwendungen können Bürger schriftlich beim Kreis einreichen oder sie dort – nach Absprache – mündlich vortragen.