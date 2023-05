Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die nächsten Einsendungen bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade passen wunderbar in die Kategorien „Exotisch“ und „Kurios“. Es sind ein stolz blühender Kaktus, üppig blühende Bougainvillea aus dem fernen Griechenland und eine Tomatenpflanzen, die sich ihren Weg durch unwegsames Gelände gebahnt hat, aber genau am richtigen Platz wächst. Ihre Besitzer erzählen, was hinter ihren Schützlingen steckt.

Helga und Manfred Schmid wohnen seit 58 Jahren in Speyer-West und ihr Garten ist ein abwechslungsreiches Paradies. Neben dem Rasen wachsen dort unter anderem