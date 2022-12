Dieses Mal hat er nicht am Rheindamm gestanden, der 33-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hielt sich am Mittwochnachmittag in der Nähe eines Supermarktparkplatzes am Ludwigsplatz auf, wo er bei geöffneter Hose an seinem Glied manipulierte. Hierbei suchte der Mann Blickkontakt zu einer 54-jährigen Frau und lief auf sie zu. Die Frau verständigte einen Bekannten. Mit diesem beobachtete sie den Mann bis zum Eintreffen der Polizei. Gegen den 33-Jährigen wird wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt. Bei dem Mann dürfte es sich laut Polizei auch um den Exhibitionisten handeln, der Ende November am Rheindamm eine Frau belästigte. Die Kriminalpolizei ermittelt.