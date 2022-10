Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitag im Auwald im Bereich der Altriper Fähre vor zwei Frauen entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Als die Frauen mit der Polizei drohten, entfernte sich der Täter. Seine Beschreibung: 40 bis 50 Jahre alt, untersetzt und kräftig, runde Brille, bekleidet mit roter Jacke und grüner Basecap. Hinweise an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.