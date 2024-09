Eine Frau hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr in Altrip einen Exhibitionisten gemeldet. Die 58-Jährige ging laut Polizei mit ihrem Hund in der Adriastraße spazieren, als ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegenkam. Der Mann trug nur eine graue Shorts. Nachdem er angehalten und abgestiegen war, griff er in sein Hosenbein und masturbierte. Die Frau beschreibt den Mann als etwa 40 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, muskulös und braungebrannt mit grauem Kurzhaarschnitt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06235 4950 entgegen.