Ist es in der heutigen Zeit noch angebracht, so viel Geld in die Renovierung einer Kirche zu stecken? Diese Frage hat sich die evangelische Gemeinde Limburgerhof gestellt und ganz klar mit „Ja“ beantwortet. Die Protestanten wollen eine Dreiviertelmillion Euro in ihre Kirche investieren und sie fit für die Zukunft machen.

„Wir werden diese Kirche auch noch in Zukunft brauchen“, sagt Pfarrerin Martina Kompa bestimmt. Doch die Gemeinde werde auch neue Wege gehen. Und dafür sollen nun an dem Bauwerk einige