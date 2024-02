Die Stadt Schifferstadt sucht für die Europa- und die Kommunalwahl Wahlhelfer. Die Verwaltung verspricht eine Entschädigung. Allerdings sollte man auch bereit sein, den Montag noch dranzuhängen. Denn der Sonntagabend wird wohl nicht ausreichen, um all die Wahlzettel auszuzählen.

Am 9. Juni gilt’s. Dann sind die Rheinland-Pfälzer dazu aufgerufen, an die Urnen zu gehen und ihre Stimmen abzugeben. Kommunalwahlen und Europawahlen stehen auf dem Programm. Da fallen naturgemäß ein paar Stimmzettel mehr an. Daher sucht die Stadtverwaltung Wahlhelfer, die sich engagieren.

„Wir haben 18 Stimmbezirke. Ich denke, dass wir 200 Helfer brauchen“, sagt Markus Lehmann, Geschäftsführender Beamter im Schifferstadter Rathaus. Die Wahlhelfer sollen mit dem Wahlvorstand für einen reibungslosen Ablauf in den Wahllokalen sorgen. Die Tätigkeit erstreckt sich laut Verwaltung am 9. Juni auf die Zeit von 7.30 bis 22 Uhr. Am 10. Juni, 8 bis 16 Uhr, werden noch die Listenstimmen des Kreistags und des Stadtrats ausgezählt.

Das hat einen einfachen Grund: „Am Sonntag werden erstmal Europawahl, die Wahl zum Bezirkstag und die Listenstimmen vom Kreistag ausgezählt“, erklärt Lehmann. „Und dann kann die Wahlhandlung unterbrochen werden. Am Montag geht es dann mit den kumulierten und panaschierten Stimmen weiter.“ Und da viele Leute mittlerweile Briefwahl machten, sei der Anteil der kumulierten und panaschierten Stimmen höher, erläutert der Geschäftsführende Beamte. Selbstverständlich könne es auch sein, dass einzelne Wahllokale früher fertig seien.

Laut Stadt bekommt jeder Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld. Das kann zwischen 25 und 35 Euro liegen. Interessenten, die mindestens 18 Jahre alt sind, in Schifferstadt wohnen und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, können sich bei Interesse an der Aufgabe bei der Stadtverwaltung melden. Jugendliche, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, können sich als Hilfskräfte für den Wahltag melden.

Bewerbungen für diese Aufgaben gehen an die Stadtverwaltung Schifferstadt, an den Fachbereich 1 – Finanzen und Organisation, zu Händen Herrn Markus Lehmann, Marktplatz 2, 67105 Schifferstadt. Wer sich per E-Mail bewirbt, schreibt an wahlen@schifferstadt.de.