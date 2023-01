Schneefall und nicht der Witterung angepasste Fahrweise seien am Samstag die Ursache für fünf Unfälle im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Schifferstadt gewesen. Wie die Beamten mitteilen, wurde niemand verletzt, es entstand aber insgesamt ein Sachschaden von geschätzt über 20.000 Euro. So kam bei Schifferstadt am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem BMW auf der Dudenhofener Straße in Höhe der Überführung A61 von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Schaden: etwa 5000 Euro. Gegen 5.50 Uhr verlor ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L528 zwischen Böhl und Iggelheim auf der Überführung der Bahnstrecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die Leitplanke. Schaden: etwa 10.000 Euro. Gegen 10.50 Uhr kam es an der Einmündung Kirchenstraße/Burgstraße in Schifferstadt zu einem Auffahrunfall, weil ein 36-jähriger Audi-Fahrer einen zu geringen Abstand zu seinem Vordermann, einem 52-jährigen BMW-Fahrer, einhielt. Schaden: etwa 550 Euro. Nachmittags kam ein 24-jähriger Smart-Fahrer in Böhl-Iggelheim beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Friedrich-Ebert-Straße ins Schleudern und rammte einen dort geparkten VW. Schaden: etwa 4500 Euro. Fast zeitgleich geriet ein 39-jähriger Lkw-Fahrer auf der L454 bei Böhl-Iggelheim nach rechts auf den weiß verschneiten Grünstreifen, überfuhr dort ein Verkehrszeichen und fuhr sich schließlich im tiefen Schnee fest. Der Lkw musste durch einen Abschlepper geborgen werden, es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.