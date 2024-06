Auf dem Neuen Friedhof in Mutterstadt waren Metalldiebe im großen Stil unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, sind in der Nacht auf Montag etliche Kupferschalen von Gräbern gestohlen worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen sind weit mehr als 50 Objekte entwendet worden, neben Schalen auch Verzierungen und Figuren. Die Beamten ermitteln nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Sie gehen derzeit davon aus, dass die bisher unbekannten Täter es ausschließlich auf die Metallgegenstände abgesehen hatten. Für die Ermittlungen bittet die Polizei, dass sich Geschädigte oder Zeugen melden: telefonisch unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de. Geschädigte können sich auch beim Friedhofsamt Mutterstadt unter Telefon 06234 946464 melden.