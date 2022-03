Zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Autofahrern ist es am Montagabend in der Berghäuser Straße in Römerberg gekommen. Wie die Polizei berichtet, begegneten sich ein 32-Jähriger und ein 46-Jähriger dort um kurz vor 19 Uhr mit ihren Fahrzeugen in einer Engstelle. Der Jüngere hätte eigentlich hinter parkenden Autos warten und dem anderen Vorrang gewähren müssen. Er fuhr aber stattdessen in die Engstelle und zwang den Älteren zum Abbremsen, weshalb dieser hupte. Anschließend entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf sich beide Fahrer durch das geöffnete Fenster beleidigten. Der 32-Jährige stieg schließlich aus und begab sich ans Fenster des weiter im Auto sitzenden 46-Jährigen, wo er diesen weiter beschimpfte und mit der Hand ins Gesicht fasste. Daraufhin stieg auch der andere Fahrer aus und schlug dem Jüngeren mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die eintreffende Polizei trennte die Kontrahenten. Der 32-Jährige trug Schwellungen im Gesicht und Schmerzen im Oberschenkel davon, der 46-Jährige verspürte Schmerzen in der Wange. Eine notfallmedizinische Behandlung war nicht erforderlich.