Die Botschaft aus der Kommunalpolitik ist deutlich: So kann es nicht weitergehen.

Politiker an der Basis schlagen Alarm: zu viele Aufgaben, zu wenig Personal in Verwaltungen beziehungsweise Gesetze und Vorschriften, die lähmen und den Grundsatz zunichte machen: Der Staat und die Politik sind für die Bürger da. Dafür braucht es auch mehr Pragmatismus und weniger Verhinderungsdebatten von Einzelnen oder Wenigen. Nur wenn das Ziel im Vordergrund steht, Kommunalpolitiker Handlungsspielraum haben, junge Menschen einbezogen werden und gestalten können, sind Wählerinnen und Wähler zufrieden und bekommen vielleicht Lust, sich zu engagieren. Einzig das stärkt das Vertrauen in die Demokratie.