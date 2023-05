Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ärger nach dem Starkregen-Ereignis in Römerberg ist groß: Wasser und Schlamm flossen in Keller und Wohnungen und richteten großen Schaden an. Wie geht es nun weiter?

Am Mittwoch erinnert in den Straßen von Römerberg auf den ersten Blick nur noch wenig an den Starkregen vom Sonntagnachmittag, der für mehr als 150 Meldungen bei der Feuerwehr sorgte.